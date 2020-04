Napoli, l’ex Raffaele Gragnaniello su Alex Meret e David Ospina: “L’alternanza fa male ad entrambi” (Di lunedì 20 aprile 2020) Durante il programma “Taca La Marca” in onda su Radio Musica Television ha parlato Raffaele Gragnaniello, ex portiere del Napoli, che ha detto la sua su Alex Meret e David Ospina. “Penso che il Napoli abbia uno dei portieri più forti del panorama italiano, secondo me possiede potenzialità ancora inespresse e confrontarsi con una piazza come quella partenopea non è semplice. Gli azzurri farebbero bene a ricostruire intorno a lui e dargli la possibilità di esprimersi al meglio, è difficile sostituirlo visto che i più grandi estremi difensori sono sotto contratto. Può diventare uno dei migliori d’Europa, è un potenziale campione”. “Quando giocavo l’alternanza tra i portieri non esisteva, con il tempo le cose sono cambiate. Questo non mi fa impazzire considerato che ... Leggi su calciomercato.napoli Napoli - Aurelio De Laurentiis vince il contenzioso con l’ex agente di Kalidou Koulibaly

