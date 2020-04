L’Australia obbligherà Google e Facebook a pagare per le notizie che mostrano (Di lunedì 20 aprile 2020) I giornali dovranno ricevere una parte dei guadagni pubblicitari che le grandi piattaforme ottengono con contenuti prodotti da altri Leggi su ilpost (Di lunedì 20 aprile 2020) I giornali dovranno ricevere una parte dei guadagni pubblicitari che le grandi piattaforme ottengono con contenuti prodotti da altri

gmmookie : L'Australia obbligherà Google e Facebook a pagare per le notizie che mostrano - Il Post ?????? - Alise0 : RT @ilpost: L’Australia obbligherà Google e Facebook a pagare per le notizie che mostrano - ilpost : L’Australia obbligherà Google e Facebook a pagare per le notizie che mostrano -

Ultime Notizie dalla rete : L’Australia obbligherà NBA, Washington Wizards-Houston Rockets: la partita dei record Sky Sport