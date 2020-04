Latina, neonata in ospedale con morsi e costole rotte: la procura apre un’inchiesta (Di lunedì 20 aprile 2020) La procura di Latina indaga per far luce su un episodio di violenza in cui è coinvolta una neonata. La piccola è stata portata in ospedale dalla madre perché non smetteva di piangere. I medici le hanno trovato costole rotte, contusioni e morsi. Al momento è stata affidata ad una struttura protetta. Leggi su fanpage (Di lunedì 20 aprile 2020) Ladiindaga per far luce su un episodio di violenza in cui è coinvolta una. La piccola è stata portata indalla madre perché non smetteva di piangere. I medici le hanno trovato, contusioni e. Al momento è stata affidata ad una struttura protetta.

La Procura di Latina indaga per far luce su un presunto episodio di violenza in cui sarebbe coinvolta una neonata. La piccola è stata portata in ospedale dalla madre perché non smetteva di piangere. I ...

Due costole rotte, una serie di contusioni e persino i segni di un morso su una coscia. Una scoperta shock quella fatta dai medici del "Goretti" di Latina visitando una bambina di appena quattro mesi, ...

La Procura di Latina indaga per far luce su un presunto episodio di violenza in cui sarebbe coinvolta una neonata. La piccola è stata portata in ospedale dalla madre perché non smetteva di piangere. I ...Due costole rotte, una serie di contusioni e persino i segni di un morso su una coscia. Una scoperta shock quella fatta dai medici del "Goretti" di Latina visitando una bambina di appena quattro mesi, ...