Fdi | De Santis studiasse | alleati né Wilders né Rutte

(Di lunedì 20 aprile 2020) Roma – “L’assessore al Personale della sindaca Raggi scambia lucciole per lanterne. Accusa Fdi perche’ avrebbein ‘Europa con chi vuole imporre forti restrizioni economiche all’Italia’. Niente di piu’ falso: Fratelli d’Italia non e’ alleato ne’ dine’ di. Da Deun abbaglio… prossima volta che. Gli regaleremo un Bignami della politica europea”. E’ quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica ‘Con Giorgia’.