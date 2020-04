Di Canio | «Sogno di allenare il West Ham e sulle esultanza sotto la Curva Nord…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Paolo Di, ex giocatore storico della Lazio, si è raccontato tra passato e futuro rispondendo alle domande dei tifosi Paolo Diha parlato ai microfoni di Sky Sport rispondendo alle tantissime domande dei tifosi. Queste le parole dell’ex attaccante della Lazio. GIOCATORE – «Non lo dico per fare quello diverso da altri che hanno giocato trent’anni e rimpiangono sempre quei momenti, io sono atipico. Per ogni giorno della mia carriera ho pensato prima o poi sarebbe finita. Non voglio dire che non mi emozioni rivedere certe immagini perché fanno parte dei ricordi, del mio vissuto. Solo ora capisco quante emozioni e arrabbiature ho dato ai tifosi, la bellezza di un gesto di cui sono stato artefice. Ho una malinconia gioiosa: sono triste perché rappresenta il mio passato, ma felice per aver vissuto quei momenti. Non mi mancano ...