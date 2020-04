Crolla il prezzo del petrolio, un disastro epocale. Putin e coronavirus, gli errori che possono rovinarci (Di martedì 21 aprile 2020) Crollo storico del petrolio, la cui quotazione del Wti per i contratti con consegna a maggio perde il 74,22% sprofondando a 4,85 dollari al barile. Più limitate le perdite per i contrati con scadenza nei prossimi mesi, segno che il settore si attende una domanda in salita nel prossimo futuro, quando dovrebbe attenuarsi l'emergenza coronavirus che sta paralizzando il settore aereo e dei trasporti internazionali e rallentato pesantemente la produzione industriale globale. Un tonfo clamoroso che riporta il mondo alla crisi degli Anni 70 e che coinvolge direttamente i tre grandi protagonisti del mercato: gli Stati Uniti, trascinati a picco dalla Cina, l'Arabia Saudita e la Russia. Questi ultimi due Paesi, sottovalutando gli effeti devastanti della pandemia, si sono fatti la guerra sui prezzi per accaparrarsi fette di mercato e ora ne pagano il conto, salatissimo, che potrebbe ... Leggi su liberoquotidiano Petrolio - il prezzo del barile con consegna a maggio crolla : per la prima volta nella storia chiude in negativo a -37 - 63 dollari a barile

