Coronavirus, la Sardegna si prepara alla fase 2: “Al via un grande studio epidemiologico” (Di lunedì 20 aprile 2020) In Sardegna la Regione condurrà “una massiccia indagine epidemiologico” in vaste aree dell’isola “per capire la percentuale di diffusione del Coronavirus e la possibilità di una riapertura sempre maggiore e progressiva”. L’ha annunciato stasera il presidente Christian Solinas durante la consueta videoconferenza stampa sull’emergenza Covid-19. Lo studio, comunque, sarà a campione e non riguarderà l’intera popolazione sarda. “Abbiamo condotto una fase di studio sugli strumenti già in nostro possesso”, ha spiegato Solinas. “Volevamo utilizzare le piattaforme preesistenti nei nostri laboratori per non dover affrontare nuove spese. Il comitato tecnico-scientifico regionale ha contribuito a individuare questi strumenti, in modo da capire dove processare sul piano molecolare e ... Leggi su meteoweb.eu In Ogliastra - terra di centenari in Sardegna - nessun caso di coronavirus

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Solinas : “Sardegna può essere prima Covid free”

Coronavirus - turismo : in Sardegna calo drastico di posti di lavoro (Di lunedì 20 aprile 2020) Inla Regione condurrà “una massiccia indagine epidemiologico” in vaste aree dell’isola “per capire la percentuale di diffusione dele la possibilità di una riapertura sempre maggiore e progressiva”. L’ha annunciato stasera il presidente Christian Solinas durante la consueta videoconferenza stampa sull’emergenza Covid-19. Lo, comunque, sarà a campione e non riguarderà l’intera popolazione sarda. “Abbiamo condotto unadisugli strumenti già in nostro possesso”, ha spiegato Solinas. “Volevamo utilizzare le piattaforme preesistenti nei nostri laboratori per non dover affrontare nuove spese. Il comitato tecnico-scientifico regionale ha contribuito a individuare questi strumenti, in modo da capire dove processare sul piano molecolare e ...

LegaSalvini : CORONAVIRUS, SOLINAS: «LA SARDEGNA PUÒ ESSERE LA PRIMA REGIONE COVID FREE» - HuffPostItalia : In Ogliastra, terra di centenari in Sardegna, nessun caso di coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Sardegna è l'anno zero del #turismo. Stop fino a giugno. Blocco delle assunzioni nel 70% degli ho… - JasmNicoletta : RT @RadioSavana: #Serramanna (Sardegna), gruppo #risorseINPS rom rischia linciaggio, tentavano di occupare una casa di due vecchietti. Vist… - paolaokaasan : RT @RadioSavana: #Serramanna (Sardegna), gruppo #risorseINPS rom rischia linciaggio, tentavano di occupare una casa di due vecchietti. Vist… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sardegna Coronavirus, Sardegna verso la Fase 2 con la massima prudenza: Solinas parla in DIRETTA La Nuova Sardegna INFOGRAFICA Coronavirus, quando (forse) avremo zero contagi. Ecco le date regione per regione

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2020 INFOGRAFICA Coronavirus, quando (forse) avremo zero contagi. Ecco le date regione per regione Secondo uno studio pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salut ...

La Rete dei porti sardi alla Regione: “Riaprire subito cantieri e scali turistici”

Il problema è sempre quello: coronavirus. Di sicuro ci sono la sospensione delle attività nei cantieri ... Quindi stimolo all’insediamento, o alla permanenza, in Sardegna delle filiere di manutenzione ...

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2020 INFOGRAFICA Coronavirus, quando (forse) avremo zero contagi. Ecco le date regione per regione Secondo uno studio pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salut ...Il problema è sempre quello: coronavirus. Di sicuro ci sono la sospensione delle attività nei cantieri ... Quindi stimolo all’insediamento, o alla permanenza, in Sardegna delle filiere di manutenzione ...