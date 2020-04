Coronavirus, la ‘fase due’ in Europa – La Danimarca riapre per prima le scuole, l’Austria i negozi. Test sierologici in Germania e app con gps per Cipro, Repubblica Ceca e Finlandia (Di lunedì 20 aprile 2020) L’Europa avverte che la “rimozione graduale di alcune misure di isolamento porterà inevitabilmente a nuovi contagi”, ma alcuni Paesi hanno già deciso di avviare la ‘fase 2’ che segue le settimane più acute dell’emergenza Coronavirus. In Italia le Regioni attendono linee guida nazionali su come riaprire le attività economiche e con quali misure, mentre la task force guidata da Vittorio Colao lavora ormai a pieno ritmo. Domande a cui altri Stati stanno già rispondendo coi fatti, mettendo comunque in chiaro che la situazione è precaria e può portare a nuove restrizioni in caso di nuovi contagi. La Danimarca è stata la prima a riaprire le scuole, in Austria già il 14 aprile hanno alzato le serrande i negozi di piccole dimensioni e la Germania, dopo un incontro tra regioni e governo, ha deciso ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - premier Conte lavora alla ‘fase 2’. Palazzo Chigi : “Nessuna apertura prima del 3 maggio”

Coronavirus - premier Conte lavora alla ‘fase 2’. La task force : “No a date riaperture”

Coronavirus - Rezza (Iss) : “Zone rosse utili nella ‘fase 2’ - quando si ridurrà circolazione del virus. Bisognerà identificare rapidamente focolai” (Di lunedì 20 aprile 2020) L’avverte che la “rimozione graduale di alcune misure di isolamento porterà inevitabilmente a nuovi contagi”, ma alcuni Paesi hanno già deciso di avviare la ‘fase 2’ che segue le settimane più acute dell’emergenza. In Italia le Regioni attendono linee guida nazionali su come riaprire le attività economiche e con quali misure, mentre la task force guidata da Vittorio Colao lavora ormai a pieno ritmo. Domande a cui altri Stati stanno già rispondendo coi fatti, mettendo comunque in chiaro che la situazione è precaria e può portare a nuove restrizioni in caso di nuovi contagi. Laè stata laa riaprire le, in Austria già il 14 aprile hanno alzato le serrande i negozi di piccole dimensioni e la Germania, dopo un incontro tra regioni e governo, ha deciso ...

matteosalvinimi : Proprio la priorità che hanno in mente gli italiani in questo momento... - Corriere : Coronavirus, ecco come prende forma la «fase 2». Si potrà fare sport all'aperto anche lontano da casa, e prima di s… - FedericoDinca : L'@INPS_it ha erogato ad oggi oltre 3mln di indennità da €600 previste dal decreto #CuraItalia. Altre 750 mila proc… - dariazzo_ : RT @Affaritaliani: La app 'Immuni' quasi obbligatoria Senza, gli spostamenti saranno limitati - LaCnews24 : Santelli: ''Estrema prudenza su Fase 2, il pericolo e' sempre li' fuori'' #calabrianotizie #newscalabria -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ‘fase Coronavirus, Boris Johnson dimesso dalla terapia intensiva Corriere della Sera