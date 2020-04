Commisso chiaro | «Chiesa via solo per un’offerta congrua e su Castrovilli…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Rocco, presidente della Fiorentina, ha parlato del futuro die Castrovilli al Corriere dello Sport. Le sue parole Intervistato dal Corriere dello Sport, Roccosi è soffermato così sul futuro di due suoi gioielli: Federicoe Gaetano Castrovilli, corteggiati dalle big italiane. Di seguito riportate le dichiarazioni del presidente della Fiorentina.– «L’ho trattato come un figlio, sono uno che coccola i calciatori. E non vendo i migliori che ho per prendere giocatori che non conosco. Due sono le condizioni per farlo andare via: la prima è che Federico me lo chieda e a oggi non l’ha fatto. La seconda, che l’offerta sia in linea con la valutazione che la società gli attribuisce. Potrei accontentarlose le due cose si verificassero, ma, come ho ...