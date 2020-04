Calciomercato Napoli | la Juventus mette sul piatto due contropartite per Milik

Leggi su 2anews

(Di lunedì 20 aprile 2020): per convincere il club azzurro a cedere il centravanti polacco, la società bianconera avrebbe proposto duetecniche della rosa di Sarri.Lo stop per l’emergenza coronavirus non ferma le mosse di mercato della Serie A, alla continua ricerca di soluzioni per rinforzare le rose per la prossima stagione. In casae’ il momento di scelte importanti per l’attacco, in un periodo in cui Gonzalo Higuan sembra sempre piu’ lontano da Torino. Sul taccuino dei dirigenti bianconeri e’ segnato soprattutto il nome di Mauro Icardi come possibile alternativa. L’ex interista e’ un vecchio sogno della Signora, che nella trattativa con il Paris Saint-Germain potrebbere sulanche Miralem Pjanic, una delle pedine meno convincenti nelle ultime settimane di incontri, e l’esterno ...