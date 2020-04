Barbara D’Urso a Live svela un doloroso retroscena su sua mamma | “Ecco perché ho la

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 20 aprile 2020) Ieri, domenica 19 aprile, è andata in onda una nuova puntata dinon è la D’Urso. Nella parte iniziale si è, come sempre, parlato di Coronavirus e di emergenza sanitaria. Durante la seconda fase, invece, si sono affrontati temi più leggeri con gli ex concorrenti del GF VIP. Tra questi c’era anche Antonella Elia la quale ha ripercorso le tappe della vita e della carriera.D’Urso si è sentita particolarmente toccata da certi temi al punto da fare una confessione su sua. Difficilmente Lady Cologno mostra i suoi sentimenti in pubblico. Per la maggiore siamo abituati a vedere una donna forte e fredda. In realtà, però, questo non è altro che il frutto di una corazza minuziosamente costruita negli anni. Ieri questo velo è parzialmente caduto, pertanto, vediamo cosa è successo. La ...