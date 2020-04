Azzeramento nuovi contagi, Basilicata prima e Lombardia ultima (Di lunedì 20 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – La fine dell’emergenza Covid-19 in Italia potrebbe avere tempistiche diverse nelle Regioni a seconda dei territori piu’ o meno esposti all’epidemia: in Lombardia e Marche, verosimilmente, l’assenza di nuovi casi si potra’ verificare non prima della fine di giugno, in Emilia-Romagna e Toscana non prima della fine di maggio. Nelle altre Regioni l’Azzeramento dei contagi potrebbe avvenire tra la terza settimana di aprile e la prima settimana di maggio.Sono le proiezioni fatte dagli esperti dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, coordinato da Walter Ricciardi, Direttore dell’Osservatorio e Ordinario di Igiene all’Universita’ Cattolica, e da Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico dell’Osservatorio.Secondo le proiezioni dell’Osservatorio a uscire per prima dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – La fine dell’emergenza Covid-19 in Italia potrebbe avere tempistiche diverse nelle Regioni a seconda dei territori piu’ o meno esposti all’epidemia: ine Marche, verosimilmente, l’assenza dicasi si potra’ verificare nondella fine di giugno, in Emilia-Romagna e Toscana nondella fine di maggio. Nelle altre Regioni l’deipotrebbe avvenire tra la terza settimana di aprile e lasettimana di maggio.Sono le proiezioni fatte dagli esperti dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, coordinato da Walter Ricciardi, Direttore dell’Osservatorio e Ordinario di Igiene all’Universita’ Cattolica, e da Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico dell’Osservatorio.Secondo le proiezioni dell’Osservatorio a uscire perdal ...

