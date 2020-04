(Di lunedì 20 aprile 2020) (DIRE) Roma, 20 apr. –ieri mattina, poco prima delle 7, in undi via di Villa Claudia, ad. Un uomo vestito di scuro, con volto travisato e armato di pistola, ha bloccato una donna che stava aprendo l’attivita’ e si e’ fatto consegnare il fondo cassa di 75 euro. Poi la fuga. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato diin un: èalsu Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Anzio, rapina a mano armata in un panificio: è caccia al bandito -

Ultime Notizie dalla rete : Anzio rapina

Il Clandestino Giornale

Rapina a mano armata in un forno in via di Villa Claudia ad Anzio, alle porte di Roma. Domenica mattina la titolare dell'attività mentre stava aprendo il negozio è stata avvicinata da un uomo vestito ...(DIRE) Roma, 20 apr. – Rapina a mano armata ieri mattina, poco prima delle 7, in un panificio di via di Villa Claudia, ad Anzio. Un uomo vestito di scuro, con volto travisato e armato di pistola, ha ...