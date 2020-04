Abiti da sposa | tutte le collezioni per la primavera 2021

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 20 aprile 2020) C’è chi, in questo periodo di quarantena causa Coronavirus, riesce solo a vedere nero. Chi – forse i più realisti – grigio. E chi, infine, gode di sufficiente ottimismo e positività da riuscire, nonostante tutto, a vedere il futuro rosa. Anzi, bianco. Sono quelle donne che riescono a pensare ai prossimi mesi focalizzando la propria attenzione su un evento – là, qualla luce in fondo al tunnel – che le renderà felici come mai, probabilmente, prima: il matrimonio. Le future spose, insomma. E non ci riferiamo tanto a quelle che hanno dovuto, a causa di forza maggiore, rimandare di qualche mese il fatidico giorno, quanto quelle che hanno programmato il loro memorabile «sì, lo voglio» nei primi mesi del 2021. Questo articolo è per loro (ok, non solo per loro: ci sono anche quelle che vogliono soltanto sognare). Perché proprio in questi giorni a New York vengono – lontano dagli occhi del pubblico, of course – presentate le collezioni di abiti da sposa per la primavera dell’anno prossimo, ovvero le Bridal collection così ricche di romanticismo, innovazione e sogno da scaldare il cuore e accendere il desiderio delle future spose. Eccole tutte, gallery dopo gallery.