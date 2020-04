«50 States of Fright» | così la «fantastica signora Maisel» diventa horror

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 20 aprile 2020) Dimenticatevi i cappotti color pastello e le battute brillanti lanciate da un palco dell’Upper East Side perché in 50 States of Fright, la nuova miniserie diretta da Sam Raimi, la signora Maisel è tutto tranne che «fantastica». Disponibile su Quibi, la nuova piattaforma per smartphone che offre contenuti con puntate lunghe al massimo 10 minuti, la serie è divisa in due capitoli. Il primo dei quali, The Golden Arm, vede come protagonista proprio Rachel Brosnahan, l’attrice che grazie al ruolo di Midge nella famosa serie di Amazon Prime Video si è portata a casa un Emmy e due Golden Globe. Qui, però, non la vediamo né zompettare per Manhattan con i cappellini coordinati alla borsetta né a preparare lo stufato per l’ex marito Joel. In 50 States of Fright Brosnahan è, infatti, Heather, una donna del Michigan che conduce una vita tranquilla in campagna fino a quando il marito David (Travis Fimmel), falegname professionista, non le chiede di aiutarlo a buttare giù un albero. https://www.youtube.com/watch?v=yvSnlU6O6N0