Torino | caos dopo una rapina | decine di persone in strada contro la polizia | 6 arresti

(Di domenica 19 aprile 2020) Domenica di tensione a, in corso Giulio Cesare.disono scese inper contestare e tentare di fermare gli agenti diintervenuti per arrestare i presunti autori di unaai danni di un anziano. Quattrosono state fermate per resistenza a pubblico ufficiale.

Se23rex : Antagonisti scatenati contro la polizia: 'diffondono il coronavirus'. Caos in strada e agenti restano contusi Vergo… - niforcheri : RT @il_brigante07: Questa e Torino...la Polizia arresta due scippatori.. che hanno derubato una signora anziana...i cessi sociali li voglio… - sedicizero : RT @il_brigante07: Questa e Torino...la Polizia arresta due scippatori.. che hanno derubato una signora anziana...i cessi sociali li voglio… - TorinoNews24 : Caos a Torino – Polizia arresta rapinatori ed è assalita dagli anarchici “La città è una bomba che sta scoppiando”.… - mimmosid1 : RT @RP04Marzo2018: #Torino: scatta la rivolta nel quartiere popolare Aurora. I centri sociali, hanno approfittato del caos per aggredire i… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino caos

Momenti di tensione oggi a Torino in corso Giulio Cesare, in zona Aurora. Decine di persone, alcune identificate dalla polizia come appartenenti all'area antagonista, hanno contestato e tentato di ...Un centinaio di persone per strada e tafferugli con la polizia. E poi strade bloccate, tram imbrattati e traffico interrotto. E’ accaduto nel primo pomeriggio di domenica nel quartiere Aurora di ...