Riaprire sì | ma in piena sicurezza

di Claudio Pisapia* Noi interveniamo a tutela delle Imprese aderenti e non, ma soprattutto per salvaguardare chi deve aprire in questa fase 2, uscire e lavorare in un minimo di sicurezza (anche se la sicurezza totale non è garantita al 100% nemmeno rispettando i dettami del dpcm). Riteniamo stucchevoli le polemiche fatte dalle associazioni che conservano solo il nome e non hanno grossa rappresentanza e la esercitano anche male. Sia in Campania che in tutto il territorio nazionale si stanno contando e piangendo i danni causati dalle prese di posizioni di queste pseudo grandi Associazioni: Bergamo Brescia Milano Venezia e in altre zone d'Italia relativamente alla conclusione dei saldi il 27 e 28 febbraio ultimo scorso e dai ritardi relativi alla chiusura delle fabbriche al Nord, per non parlare della diatriba sulla chiusura dei cantieri che si sta reiterando per la ...

Decisamente contro corrente, aprire un ristorante a Milano in pieno lockdown. Non, però, se si tratta della prima “ghost kitchen” italiana, ovvero una “cucina fantasma”, formula molto diffusa in ...

