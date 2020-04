Mascherine, distanze e test sierologici: in Toscana le regole più severe per la fase 2 (Di domenica 19 aprile 2020) FIRENZE. C’è quello che chiedevano i sindacati, e cioè un impegno a chiedere a Trenitalia e alle aziende dei bus un numero maggiore di corse, magari scaglionate, e mezzi pubblici su cui siano garantite le regole sul distanziamento, e non dunque un implicito aut aut ai lavoratori affinché si muniscano di auto. C’è poi l’attenuazione di quelle che i commercianti già avevano ribattezzato «misure capestro» per librerie, cartolerie e store di abiti per bambini e temevano di vedersi estendere a tutti i negozi. Ma non è un caso che sull’ordinanza e il «patto di responsabilità per la sicurezza e la ripresa» firmato ieri da sindacati, Comuni, categorie economiche (da Confesercenti a Confartigianato, da Confagricoltura a Confcommercio fino a Cna e Lega Coop) manchi il timbro di Confindustria.regole ... Leggi su iltirreno.gelocal Quando riaprono parrucchieri e barbieri? Si spera il 4 maggio : tra mascherine - appuntamenti e distanze di sicurezza

Coronavirus - la diretta – Arcuri : “Battaglia non è vinta - non è il momento di tornare a normalità. Terapie intensive? Posti aumentati del 79%”. Mascherine e distanze di sicurezza : le ipotesi per la ‘fase 2’

Coronavirus - la diretta – Mascherine - ingressi contingentati e distanze di sicurezza : gli scenari possibili per la ‘fase 2’ in bar e negozi (Di domenica 19 aprile 2020) FIRENZE. C’è quello che chiedevano i sindacati, e cioè un impegno a chiedere a Trenitalia e alle aziende dei bus un numero maggiore di corse, magari scaglionate, e mezzi pubblici su cui siano garantite lesul distanziamento, e non dunque un implicito aut aut ai lavoratori affinché si muniscano di auto. C’è poi l’attenuazione di quelle che i commercianti già avevano ribattezzato «misure capestro» per librerie, cartolerie e store di abiti per bambini e temevano di vedersi estendere a tutti i negozi. Ma non è un caso che sull’ordinanza e il «patto di responsabilità per la sicurezza e la ripresa» firmato ieri da sindacati, Comuni, categorie economiche (da Confesercenti a Confartigianato, da Confagricoltura a Confcommercio fino a Cna e Lega Coop) manchi il timbro di Confindustria....

ItaliaViva : 'Io sono per i test sierologici, per l'uso di guanti e mascherine e del rispetto delle distanze. Rispetti tutti que… - BeppeSala : Occorre chiarire come si intende garantire il rispetto delle distanze sui mezzi pubblici e l'adeguata disponibilità… - FPennabianca : RT @Emy12112636: @VivianaP1511 Scusate se mi intrometto ma sono nuova.....io per il 25 propongo ..il giorno della liberazione dal governo.… - Tommaso_derrico : Il problema é che se io sto a casa ma se la pluralità della gente non rispetta le regole; non sta mai a casa, non u… - MaGaGiannice : #Roma, #Lazio, #Raggirati #COVID19 #coronarvirusitalia Chiesa sant'Eustachio, niente mascherine, nessun rispetto d… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine distanze Mascherine, distanze e test sierologici: in Toscana le regole più severe per la fase 2 Il Tirreno Coronavirus, mascherina obbligatoria a Firenze

19 aprile 2020 - Da lunedì 20 aprile a Firenze è obbligatorio indossare la mascherina in presenza di altre persone: lo prevede l’ordinanza firmata oggi dal sindaco Dario Nardella in attuazione a quell ...

Attività a distanza per nonni e bambini, “Il Cuore” grande dei clown dottori foggiani. “Non ci fermiamo”

La clownterapia non conosce confini. E se, nell’emergenza sanitaria, le mascherine hanno sostituito – solo temporaneamente – i nasi rossi, a distanza tutto può restare al proprio posto. Lo sanno bene ...

19 aprile 2020 - Da lunedì 20 aprile a Firenze è obbligatorio indossare la mascherina in presenza di altre persone: lo prevede l’ordinanza firmata oggi dal sindaco Dario Nardella in attuazione a quell ...La clownterapia non conosce confini. E se, nell’emergenza sanitaria, le mascherine hanno sostituito – solo temporaneamente – i nasi rossi, a distanza tutto può restare al proprio posto. Lo sanno bene ...