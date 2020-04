LIVE F1 | GP Cina virtuale in DIRETTA | Leclerc passa Albon e si invola verso la vittoria!

Leggi su oasport

26/28 Vantaggio abbastanza rassicurante per! Il monegasco ha 2″5 di margine sue più di 5″ su Vandoorne. 25/28 Ultimi quattro giri di sofferenza per, che è sempre più vicino alla seconda vittoria consecutiva in questo campionato! 24/28 Tre secondi di penalità comminati a Vandoorne! Il belga adesso è costretto a spingere come un matto per guadagnare il margine necessario per conservare un posto sul podio. 23/28 Peccato per Giovinazzi!! Il pilota pugliese dell'Alfa Romeo si è ritirato dalla gara a causa di problemi tecnici legati alla connessione mentre era in nona piazza. 22/28 Charlesè impegnatissimo al volante per non permettere addi riavvirsi. Nel frattempo Vandoorne reagisce e si riprende la terza piazza superando Zhou ...