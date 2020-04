Lazio | no al Barcellona? Rinnovo premio per Luiz Felipe

(Di domenica 19 aprile 2020) Lavuole premiare la fedeltà del difensorecon undopo il rifiuto alLavuole blindarein vista della prossima sessione di calciomercato. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2022, ma potrebbe rinnovare una volta conclusa l’emergenza Coronavirus. Oltre alle prestazioni in campo, dietro all’iniziativa del club biancoceleste si cela il rifiuto dello stessoal. Leggi su Calcionews24.com

La Lazio vuole blindare Luiz Felipe in vista della prossima sessione di calciomercato. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2022, ma potrebbe rinnovare una volta conclusa l’emergenza ...ROMA – Il Barcellona sembrava fortemente intenzionato a formulare un’offerta per Luiz Felipe, di recente però pare che il club catalano abbia tirato i remi in barca, almeno per il momento. Questa è ...