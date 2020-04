Identificata la donna ripescata cadavere dal Tevere

Leggi su agi

(Di domenica 19 aprile 2020) È di Luciana Martinelli, 27enne scomparsa nella notte tra il 3 e il 4 aprile dal suo appartamento in zona Pietralata, a Roma, ilritrovato questo pomeriggio alle 14.30 lungo il, all'altezza Ponte Vittorio. Secondo quanto si apprende, sarebbe stata riconosciuta dai vestiti che aveva indosso e da un tatuaggio. La ragazza, che non mostrerebbe segni di violenza sul corpo, si era allontanata nella serata di venerdì 3 aprile a bordo della sua Volkswagen up e non era mai più tornata a casa. Oggi, a distanza di 16 giorni, il suo corpo è stato recuperato neldai vigili del fuoco. Sul posto, oltre alla polizia locale e ai sanitari del 118, anche i poliziotti del commissariato Trevi, la Polizia Scientifica e la Squadra Mobile. I carabinieri, titolari dell'indagine, stanno raggiungendo il luogo del ritrovamento.