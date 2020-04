Etna, eruzione del cratere Sud Est del vulcano (Di domenica 19 aprile 2020) L’Etna torna a far paura. Il 19 aprile 2020, c’è stata una nuova eruzione del cratere Sud Est del vulcano. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo (Imgv-Oe) di Catania ha rilevato un’aumento di “energia” e due colate laviche sommitali dal Nuovo cratere di Sud-Est che ha definito di modesta entità. Come ben sapete, l’Etna è un vulcano molto attivo che, ogni tanto, si risveglia. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia–Osservatorio etneo (Imgv-Oe) di Catania sta monitorando attentamente l’attività del vulcano e nella mattinata del 19 aprile 2020 ha rilevato alcuni cambiamenti. Il vulcano si è risvegliato: ci sono state 2 colate laviche sommitali che, al momento, non destano preoccupazioni. ... Leggi su bigodino Sicilia - Etna in eruzione : fontane di lava e colonna di fumo alta 5 chilometri. Vulcanologi : “Fenomeno attenuato dopo alcune ore”

Eruzione dell’Etna : colate laviche e colonne di fumo – Le immagini

Eruzione Etna - l’Ingv : “Cessatà l’attività di fontana di lava” (Di domenica 19 aprile 2020) L’torna a far paura. Il 19 aprile 2020, c’è stata una nuovadelSud Est del. L’Istituto nazionale di geofisica elogia-Osservatorio etneo (Imgv-Oe) di Catania ha rilevato un’aumento di “energia” e due colate laviche sommitali dal Nuovodi Sud-Est che ha definito di modesta entità. Come ben sapete, l’è unmolto attivo che, ogni tanto, si risveglia. L’Istituto nazionale di geofisica elogia–Osservatorio etneo (Imgv-Oe) di Catania sta monitorando attentamente l’attività dele nella mattinata del 19 aprile 2020 ha rilevato alcuni cambiamenti. Ilsi è risvegliato: ci sono state 2 colate laviche sommitali che, al momento, non destano preoccupazioni. ...

repubblica : L'Etna è in eruzione: fontane di lava e colonna di fumo - Agenzia_Ansa : L'#Etna in eruzione, colata lavica dal nuovo cratere di Sud-Est #ANSA - RaiNews : #Etna, nuova fase eruttiva in corso - Florofilla : RT @RaiNews: #Etna, nuova fase eruttiva in corso - SmorfiaDigitale : L'Etna in eruzione, colate laviche e colonne di fumo dal cratere di Sudest -