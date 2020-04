Dwayne Johnson e gli effetti della pandemia: "Fa bene al mio matrimonio" (Di domenica 19 aprile 2020) Dwayne Johnson ha raccontato di come gli effetti della quarantena sul suo matrimonio si stanno rivelando molto positivi. Nonostante tutto il mondo stia vivendo un periodo particolarmente stressante, Dwayne Johnson ha raccontato su Instagram come questa pandemia mondiale stia avendo degli effetti positivi sul suo matrimonio con Lauren Hashian, sposata in gran segreto lo scorso agosto. Lo scorso sabato, infatti, la star di Fast & Furious ha risposto alle domande che i fan gli stanno ponendo sul suo matrimonio e su come sta vivendo l'isolamento con la moglie. Dwayne Johnson ha raccontato di qualche piccola difficoltà ma di come lui e Lauren stiano provando a essere calmi l'uno con l'altra: "Stiamo facendo del nostro meglio in questo periodo ... Leggi su movieplayer Hobbs & Shaw 2 - Dwayne Johnson : "In arrivo sorprese e nuovi personaggi"

La quarantena ha un grado di difficoltà ancora più elevato per chi ha figli piccoli in casa: cartoni animati e relative canzoni la fanno da padrone 24 ore su 24, o almeno questo è quanto sta accadendo ...

