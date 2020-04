Coronavirus, Ricciardi frena: “Presto per iniziare la fase 2” (Di domenica 19 aprile 2020) L’intervista di Walter Ricciardi ai microfoni di ‘Sky Tg24’: “Presto per aprire”. ROMA – Il Governo programma la riapertura ma dall’Oms si continua a chiedere cautela. In un’intervista ai microfoni di Sky Tg24 Walter Ricciardi ribadisce che è presto per parlare di fase 2: “E’ assolutamente importante non affrettare e continuare. In alcune Regioni siamo ancora in piena fase 1 che ancora deve finire“. Ricciardi: “Difficile dire quando si ripartirà” Il rappresentante italiano dell’Oms ribadisce il consiglio di non accelerare altrimenti si aumenta il rischio di avere una seconda ondata prima dell’estate: “Stiamo facendo dei modelli che studiano quando ci potrebbe essere l’azzeramento dei contagi. In alcuni casi si dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, in altre ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Salvini contro Ricciardi che retwitta video di Trump “pungiball” : “Il governo lo cacci”

