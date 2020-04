Conte, si riapre il 4 maggio. Accordo con “Piano Nazionale omogeneo in tutte le Regioni” (Di domenica 19 aprile 2020) (Teleborsa) – Fase-2, l’Italia ha il proprio piano. Dopo ore di colloqui tutti d’Accordo, con i Governatori che aderiscono al disegno del Governo di un piano Nazionale omogeneo per tutte le Regioni. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha comunicato così la “riapertura” a partire dal 4 maggio dalle ripetute strette disposte per il diffondersi della pandemia. Riapertura invocata, se non da tutte, dalla grande maggioranza delle parti, dove tuttavia non mancano anche i timori e le perplessità. “I rappresentanti dei Governi locali – ha annunciato appunto il Premier attraverso un post su Facebook – hanno espresso adesione al disegno dell’Esecutivo di adottare un piano Nazionale Contenente linee guida omogenee per tutte le Regioni, in modo da procedere, ragionevolmente il 4 maggio, a una ripresa delle attività ... Leggi su quifinanza Sandro Gozi (Italia Viva) a TPI : “Mes? Conte non credibile. La Francia coraggiosa riapre - ha un piano : l’Italia no”

Milly Carlucci incontenibile - la Rai rimanda Ballando con le stelle e lei lo riapre su Instagram

Quando inizia Fase 2 e cosa riapre? Alcune aziende potrebbero ripartire prima del 3 maggio. Conte e Colao al lavoro (Di domenica 19 aprile 2020) (Teleborsa) – Fase-2, l’Italia ha il proprio piano. Dopo ore di colloqui tutti d’, con i Governatori che aderiscono al disegno del Governo di un pianoperle Regioni. Il Presidente del Consiglio Giuseppeha comunicato così la “riapertura” a partire dal 4dalle ripetute strette disposte per il diffondersi della pandemia. Riapertura invocata, se non da, dalla granderanza delle parti, dove tuttavia non mancano anche i timori e le perplessità. “I rappresentanti dei Governi locali – ha annunciato appunto il Premier attraverso un post su Facebook – hanno espresso adesione al disegno dell’Esecutivo di adottare un pianonente linee guida omogenee perle Regioni, in modo da procedere, ragionevolmente il 4, a una ripresa delle attività ...

ItaliaViva : .@sandrogozi: '#Mes? #Conte non credibile. La #Francia coraggiosa riapre, ha un piano: l’#Italia no” - MicheleGhiani : @SkyTG24 Non sapete nemmeno tu #Conte e i tuoi 4 manager del cazzo che hai chiamato, cosa fare per uscire da questa… - solodallamente : @egodome tu che ti fai biondo platino e il giorno dopo Conte riapre pure i buchi del culo - JaqIrene : RT @kapav65: Le città non hanno piani per il trasporto pubblico, le mascherine in circolazione sono farlocche (non tutte, molte). Non ci so… - kapav65 : Le città non hanno piani per il trasporto pubblico, le mascherine in circolazione sono farlocche (non tutte, molte)… -