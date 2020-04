Che cos’è la vita senza il denaro? Forse vale poco | ma non se ne può comprare un’altra

Leggi su ildenaro

(Di domenica 19 aprile 2020) Ognuno ha la propria visione del Coronavirus. Oltre al pericolo della, che mi pare per molti passi in secondo piano, c’è chi teme che della paralisi delle attività approfittino le mafie per rafforzarsi e reclutare affiliati. C’è anche chi cerca di nasconderlo perché, tanto prima o poi gli anziani debbono morire e, pazienza, se gli si rubano gli ultimi anni di. I nordici approfittano per dileggiare l’Italia e dettare la propria supremazia in Europa. La maggior parte, vuole tornare al lavoro. Mi chiedo cosa succederebbe se scoppiasse una guerra e dovessimo rimuovere i cadaveri e pure le macerie. Se con la cultura non si mangia e con la scienza non si guarisce, siamo messi proprio male Si brancola nel buio, ognuno dice la sua. Qualcuno nella speranza di dare una mano, altri per confondere le idee. C’è chi si diverte in ...