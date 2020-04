Banche | Patuelli detta i tempi sul decreto Liquidità | Soldi alle imprese in 24 ore

Leggi su ildenaro

(Di domenica 19 aprile 2020) “Lestanno lavorando forzatamente in una situazione di emergenza. Sono aperte ma solo su appuntamento. Per questo confido che domani e dopodomani non ci siano assembramenti”. Lo dice a TgCom24 il presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, Antonio. “Le richieste al Fondo garanzia per le piccole e mediefino a 25 mila euro – conferma – si potranno avere in un giorno. Basterà portare tutti i documenti che stabilisce il”.ricorda anche che “la Sace non ha ancora fornito la piattaforma informatica” e i codici per inviare le domande di garanzia, ma confida “che ce la dia nei prossimi giorni”. “Lo Stato dà una garanzia al 100% e noi dovremmo fare l’anticipo di liquidità nella maniera più sollecita – aggiunge – però ...