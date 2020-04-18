Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2020 ore 16:30 (Di sabato 18 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2020 ORE 16.20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO. PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI ,SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD PER CONSENTIRE ALCUNI INTERVENTI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA, RESTA CHIUSA LA STAZIONE DI SAN CESAREO FINO ALLE ORE 6.00 DI MARTEDI’ 21 APRILE IN ENTRATA PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE DELL’ A1 MILANO-NAPOLI, IN ALTERNATIVA, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LA STAZIONE AUTOSTRADALE DI VALMONTONE, PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELL’AMBITO DEI LAVORI PER REALIZZARE LO SCAMBIO TRA METRO B E METRO C AL COLOSSEO, OGGI E DOMANI DOMENICA 19 APRILE, ... Leggi su romadailynews
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