Previsioni Meteo: weekend dinamico con la prima ondata di caldo ma anche piogge in arrivo da Ovest (Di sabato 18 aprile 2020) Previsioni Meteo – Evoluzione del tempo per questo fine settimana piuttosto articolata. Ci sarà ancora una resistenza dell’alta pressione che, anzi, potrebbe mostrare la sua componente più calda proprio in questi due giorni del weekend. Tuttavia, dai settori occidentali del nostro bacino e soprattutto dalla Penisola iberica, inizieranno ad arrivare impulsi instabili via via più incisivi che andranno a scalfire progressivamente la figura di alta fino a demolirla completamente per inizio settimana. Insomma, l’evoluzione proporrà certamente più nubi, come del resto già sono presenti su gran parte dei settori occidentali e inizieranno a vedersi anche le prime piogge, anche queste già localmente presenti, ma, perlomeno fino a tutto domani, domenica, continueranno a esserci anche aree più soleggiate e dove ... Leggi su meteoweb.eu Meteo - le previsioni di domenica 22 marzo

Previsioni Meteo oggi domenica 19 aprile | temperature in ribasso

Previsioni Meteo oggi sabato18 aprile | temperature in ribasso

