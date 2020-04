Paolo Rossi | «Saremo come la Russia anni 80 | mascherine | guanti | lunghe code ai negozi E

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 aprile 2020) Il Corriere della Sera intervista. Racconta che durante questa lunga quarantena sta rivedendo tutte le sue vecchie partite, soprattutto quelle dei Mondiali dell’82. I campionati, anche per lui, vanno completati. «Chi è chiamato a decidere avrà riflettuto bene sul da farsi. Non bisogna rischiare niente, la salute viene prima di tutto. Però i campionati vanno finiti». Anche se non ci sono certezze. «Certezze non ce ne sono. Siamo in balìa del virus e in questo momento ogni previsione rischia di essere azzardata o, peggio ancora, sbagliata. Se il calcio riparte, significa che stiamo tornando alla vita vera. Soprattutto che i sacrifici della gente chiusa in casa hanno portato dei benefici». Dovremo abituarci ad una nuova vita, aggiunge. «Ci dovremo adeguare a una nuova normalità. In attesa del vaccino niente ...