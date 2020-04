frances33439335 : RT @Serena56503412: Licia, se pensi che Adriana non si sia aperta dal punto di vista personale vai a farti una chiacchierata con Patrick, P… - frances33439335 : RT @Lightbluesky5: Paolo: sono i Gorilla's? BIG Sister: si sono I Gorilla's Denver: Paolo te lo ha detto con la voce da non mi deludere ??????… - giadinagrisu : RT @tempoweb: Il #GfVip non finisce mai. #AntonellaElia fa le pulci a tutti: chi odio di più... - frances33439335 : RT @YleniaMozzillo: Denver pesca Paolo e Paolo pesca Denver e nella mia mente risuona AdryFox che esclama:“Paolo e Denver non me li dovete… - SPerilio : Andrea Denver scusa ma non faccio i tuoi esercizi guardo te farli ?? #gfvip #andreadenver -

Ultime Notizie dalla rete : GfVip non Il GfVip non finisce mai. Antonella Elia fa le pulci a tutti: chi odio di più... Il Tempo Il GfVip non finisce mai. Antonella Elia fa le pulci a tutti: chi odio di più...

Antonella Elia in una diretta Instagram con un giornalista del settimanale “Chi”, non ha risparmiato critiche ai compagni d’avventura del GFVip: “Andrea Denver è un puro, Paolo Ciavarro non si espone ...

Patrick si sfoga dopo il GF Vip: la verità sulla vittoria e Antonella Elia

Una sconfitta che lo ha amareggiato: Stavo per vincere, contro Paola ero al 70/30. Ma qualcosa è cambiato. Alcuni concorrenti erano da squalifica . Patrick Ray Pugliese è entrato nel GFVip passando da ...

