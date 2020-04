Il cardamomo: che cos’è e quanto assumerne (Di sabato 18 aprile 2020) Il cardamomo: che cos’è e quanto assumerne. Il cardamomo è una spezia. Appartiene alla famiglia delle Zinziberaceae, ovvero allo stesso raggruppamento tassonomico dello zenzero. In Europa è conosciuto fin dai tempi antichi. Greci e romani lo usavano per produrre profumi. Oggi il cardamomo è noto per essere la terza spezia più cara al mondo dopo zafferano e vaniglia. Il frutto è una capsula che contiene tanti piccoli semi di colore scuro. Questi sono usati come spezie, ma perdono il loro aroma molto alla svelta, sicché in genere in vendita si trova l’intera capsula, di solito essiccata. Quando è il momento di usare il cardamomo, si rompe la capsula e si usano i semi, o così o macinati. Il cardamomo: che cos’è e quanto assumerne Quando vengono masticati, i semi del cardamomo rilasciano un odore del ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 18 aprile 2020) Il: che cos’è e. Ilè una spezia. Appartiene alla famiglia delle Zinziberaceae, ovvero allo stesso raggruppamento tassonomico dello zenzero. In Europa è conosciuto fin dai tempi antichi. Greci e romani lo usavano per produrre profumi. Oggi ilè noto per essere la terza spezia più cara al mondo dopo zafferano e vaniglia. Il frutto è una capsula che contiene tanti piccoli semi di colore scuro. Questi sono usati come spezie, ma perdono il loro aroma molto alla svelta, sicché in genere in vendita si trova l’intera capsula, di solito essiccata. Quando è il momento di usare il, si rompe la capsula e si usano i semi, o così o macinati. Il: che cos’è eQuando vengono masticati, i semi delrilasciano un odore del ...

Dieta, 5 piante che depurano e aiutano a sgonfiarti

Cardamomo: ampiamente utilizzato nella cucina indiana, il cardamomo è una pianta che fornisce ai piatti un gusto tra il dolce ed il piccante, che sta trovando un ...

