Il capitale paghi la crisi (Di sabato 18 aprile 2020) La pandemia in corso ha provocato tre distinte emergenze: un’emergenza sanitaria, un’emergenza economica e un’emergenza politica. È evidente che la prima non potrà essere risolta dalle attuali misure di contenimento: il COVID19 riflette l’enorme problema della contiguità crescente del Sapiens con le altre specie. Allo stesso tempo, proprio l’emergenza sanitaria – ancora più delle catastrofi climatiche – costringe a ridimensionare la centralità umana che il concetto di antropocene, oggi così in voga, pare sottintendere. La natura è enormemente più forte … Continua L'articolo Il capitale paghi la crisi proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 18 aprile 2020) La pandemia in corso ha provocato tre distinte emergenze: un’emergenza sanitaria, un’emergenza economica e un’emergenza politica. È evidente che la prima non potrà essere risolta dalle attuali misure di contenimento: il COVID19 riflette l’enorme problema della contiguità crescente del Sapiens con le altre specie. Allo stesso tempo, proprio l’emergenza sanitaria – ancora più delle catastrofi climatiche – costringe a ridimensionare la centralità umana che il concetto di antropocene, oggi così in voga, pare sottintendere. La natura è enormemente più forte … Continua L'articolo Illaproviene da il manifesto.

Dnlmoc : @RPiconcelli @ardixen @luomomascherato @AndreaScanzi Se hai una banca centrale che fa il suo lavoro paghi solo gli… - FrancescoAbba11 : @LaMerlettaia @KotetsuJeegu Sono anni che nn paghi della posizione dominante che fa fare la parte del leone in prim… - lucabattanta : RT @lucabattanta: Se possiedi le quote di una società qualunque non vuoi avere la remunerazione del capitale investito? Lo stesso funziona… - IndomitusVirtus : RT @lucabattanta: Se possiedi le quote di una società qualunque non vuoi avere la remunerazione del capitale investito? Lo stesso funziona… - SADIComic : RT @lucabattanta: Se possiedi le quote di una società qualunque non vuoi avere la remunerazione del capitale investito? Lo stesso funziona… -

Ultime Notizie dalla rete : capitale paghi Il capitale paghi la crisi Il Manifesto Berlusconi: “Sono molto preoccupato. Troppa burocrazia”

Una colossale partita di giro che lascerà imprese, artigiani, commercianti nella stessa condizione di prima, e per di più con un debito da pagare. Stando così le cose, non stupisce che diversi piccoli ...

Rossi: "Esercenti, prima di piangere miseria, andate dalle assicurazioni!"

"Prima di chiedere aiuto allo Stato, gli esercenti facciano pagare le assicurazioni. Certo che per fare certi lavori ci vogliono gli avvocati giusti, ma i soldi bisogna andarli a prendere dove ci sono ...

Una colossale partita di giro che lascerà imprese, artigiani, commercianti nella stessa condizione di prima, e per di più con un debito da pagare. Stando così le cose, non stupisce che diversi piccoli ..."Prima di chiedere aiuto allo Stato, gli esercenti facciano pagare le assicurazioni. Certo che per fare certi lavori ci vogliono gli avvocati giusti, ma i soldi bisogna andarli a prendere dove ci sono ...