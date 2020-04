Grande Fratello Vip, Rita Rusic sbotta: “Io il grasso non ce l’ho!” (Di sabato 18 aprile 2020) Rita Rusic del GF Vip criticata sui social: “Così asciughi il grasso esterno” Come moltissimi vip in questo periodo di quarantena per via dell’epidema da coronavirus, anche Rita Rusic del Grande Fratello Vip si è messa a pubblicare sui social video e foto in cui è impegnata a fare attività fisica. Tuttavia l’ultimo suo post in cui si allena pubblicato su instagram non è piaciuto particolarmente a un suo follower, il quale ha colto la palla al balzo per darle un consiglio: “Se vuoi rimanere tonica e asciutta devi alzare pesi più grossi e fare meno ripetizioni, così asciughi il grasso esterno e riempi i muscoli…Ma sei talmente fi*a che va bene tutto…” Un consiglio però che ha fatto infuriare l’ex concorrente del GF Vip, Rita Rusic, la quale gli ha subito risposto per le rime. ... Leggi su lanostratv ‘Grande Fratello’ - una coppia nata nel reality annuncia la rottura : “Si - è finita”

Grande Fratello Vip - Patrick si sfoga : potevo vincere ma... Poi la rivelazione su Antonella Elia

Adriana Volpe cambia vita | Progetti in vista dopo il Grande Fratello Vip (Di sabato 18 aprile 2020)del GF Vip criticata sui social: “Così asciughi ilesterno” Come moltissimi vip in questo periodo di quarantena per via dell’epidema da coronavirus, anchedelVip si è messa a pubblicare sui social video e foto in cui è impegnata a fare attività fisica. Tuttavia l’ultimo suo post in cui si allena pubblicato su instagram non è piaciuto particolarmente a un suo follower, il quale ha colto la palla al balzo per darle un consiglio: “Se vuoi rimanere tonica e asciutta devi alzare pesi più grossi e fare meno ripetizioni, così asciughi ilesterno e riempi i muscoli…Ma sei talmente fi*a che va bene tutto…” Un consiglio però che ha fatto infuriare l’ex concorrente del GF Vip,, la quale gli ha subito risposto per le rime. ...

VittorioSgarbi : Il modello culturale di Conte, nelle misure di chiusura, è quello del Grande Fratello, naturalmente ispirato dal su… - LegaSalvini : Mario Giordano non è certo intimorito dal governo del Grande Fratello. Ascoltate. ??VAI AL VIDEO COMPLETO:… - francescoassisi : È morto Luis #Sepulveda. Quando ci disse durante una visita alla Basilica: San Francesco è patrimonio dell'umanità.… - giuseppas : Grande Fratello Vip 2020, Pupo dopo il reality: «Senza pubblico meglio, la caciara non giova al programma» - emilian69424318 : @RobertoBurioni @elevisconti Sei pronto per il grande fratello vip ! Tu e il tuo amico casalino... va a lauara’ ca le mei -