Federcalcio invia protocollo per ripresa allenamenti ai ministri dello Sport e della

Ultime Notizie dalla rete : Federcalcio invia

Gazzetta del Sud

Il protocollo contenente tutte le disposizioni per la ripresa in sicurezza degli allenamenti delle squadre di calcio, studiato dalla commissione medico scientifica della Federcalcio con l'aiuto di ...Il protocollo contenente tutte le disposizioni per la ripresa in sicurezza degli allenamenti delle squadre di calcio, studiato dalla commissione medico scientifica della Federcalcio con l’aiuto di ...