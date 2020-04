Coronavirus | nel commercio e turismo 1 impresa su 3 teme la chiusura

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 18 aprile 2020) La Fase Due è all’orizzonte, ma molte attività potrebbero non riaprire nel post emergenza-. Il 32% delle piccole e medie imprese diritiene che il lungo lockdown, anche se in esaurimento, potrebbe comunque averle messe a rischio di chiudere definitivamente. E un ulteriore 35%di chiudere se l’emergenza dovesse protrarsi ancora. È quanto emerge dalle elaborazioni condotte da Confesercenti sulla base dei dati disponibili e di survey agli imprenditori somministrati con Swg. Il 57% degli imprenditori dei due settori è più preoccupato per la recessione economica che dei contagi. Anche con una ripartenza graduale a partire dal 4 maggio, infatti, l’economia del lockdown costerà alle imprese nel 2020 oltre 30 miliardi di euro fatturato: fino ad un terzo di quello annuale per pubblici esercizi ...