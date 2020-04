fattoquotidiano : Coronavirus, 138 positivi e 5 anziani morti nella Rsa di Rocca di Papa: la procura invia i Nas. Regione Lazio: “Dir… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, procura di Genova: indagini in corso per epidemia colposa #coronavirusitalia - TgLa7 : #Coronavirus: mail medici sparite da server,indagini Nas . A Torino, accertamenti inseriti nel fascicolo procura - yanezvoice : Coronavirus, medici senza dispositivi di protezione e assicurazione Inail: la procura apre una inchiesta… - infoitestero : Coronavirus, la Procura di Brescia apre 4 indagini per epidemia colposa nelle Rsa -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus procura Coronavirus, 5 morti ancora ma il contagio arretra. Il Codacons in... codacons.it Coronavirus, la procura apre un'inchiesta sul fiasco mascherine ordinate dalla Regione Lazio

C’è questo e, forse, molto altro, dietro la vicenda delle «mascherine fantasma» del Lazio. Per questo motivo adesso la Procura di Roma ha dato una delega alla Guardia di Finanza per approfondire la ...

Coronavirus, mascherine Fippi: “Uniche autorizzare in Lombardia da Iss” dice Cattaneo

MILANO – Regione Lombardia replica all’Associazione diritti lavoratori – Cobas Lombardia che ha annunciato di aver presentato un esposto alla Procura di Milano. L’assessore ...

C’è questo e, forse, molto altro, dietro la vicenda delle «mascherine fantasma» del Lazio. Per questo motivo adesso la Procura di Roma ha dato una delega alla Guardia di Finanza per approfondire la ...MILANO – Regione Lombardia replica all’Associazione diritti lavoratori – Cobas Lombardia che ha annunciato di aver presentato un esposto alla Procura di Milano. L’assessore ...