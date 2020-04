Arcuri | ci faremo trovare pronti per la fase 2

Leggi su agi

(Di sabato 18 aprile 2020) "Ci sono infiniti dibattiti su due questioni che interessano tutti: quando inizierà la2 e come si farà, quali saranno le caratteristiche. Non spetta al commissario entrare nel merito ele risposte a queste domande, noi lavoriamo, non disegniamo scenari. Non spetta a noi stabilire quando si potranno avere i primi alleggerimenti delle misure che il governo ha giustamente messo in campo e quali saranno. Non abbiamo tempo per dibattiti. Ma abbiamo un altro dovere: farciin qualsiasi momento il governo decida che questa2 debba avere inizio. E sono certo che lo saremo". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza, Domenico, nel punto stampa in Protezione Civile. "Abbiamo nelle ultime ore precostituite le condizioni per aggiungere altre 2 frecce al nostro arco, i test sierologici e l'app per il contact tracing", ha ...