Urge un vaccino contro il virus delle Task Force. Sono già otto quelle governative con 331 consulenti. E poi ci sono i casi di Toti in Liguria e di Sala a Milano (Di venerdì 17 aprile 2020) L’Italia è proprio uno strano Paese. Può venire letteralmente giù il mondo ma certe particolarità, certi vizi (chiamiamoli con il loro vero nome) permangono. Il curioso fenomeno che un politologo del futuro osserverà di questi strani tempi è ad esempio la moltiplicazione delle Task Force. Un fenomeno per certi versi endemico in Italia, ma il virus ha dato all’intero processo una spinta spettacolare e per certi versi affascinante. Intendiamoci, di Task Force si nutrono ormai da anni fior fior di consulenti che si occupano di tutto: dal gusto del pecorino, al sapore dei quark, alla fusione termonucleare (che non arriva mai), alla pasta asciutta. Il virus ha prodotto un fiorire di Task Force: se ne contano attualmente otto governative che danno lavoro a ben trecento esperti e consigliori e molte locali. Qualche numero. Ce ne Sono 76 per ... Leggi su lanotiziagiornale Il vaccino contro il Coronavirus è ancora lontano. Secondo l’Oms ci vorranno 18 mesi. Adhanom : “C’è urgente bisogno di terapie per curare i pazienti e salvare vite” (Di venerdì 17 aprile 2020) L’Italia è proprio uno strano Paese. Può venire letteralmente giù il mondo ma certe particolarità, certi vizi (chiamiamoli con il loro vero nome) permangono. Il curioso fenomeno che un politologo del futuro osserverà di questi strani tempi è ad esempio la moltiplicazione. Un fenomeno per certi versi endemico in Italia, ma ilha dato all’intero processo una spinta spettacolare e per certi versi affascinante. Intendiamoci, disi nutrono ormai da anni fior fior di consulenti che si occupano di tutto: dal gusto del pecorino, al sapore dei quark, alla fusione termonucleare (che non arriva mai), alla pasta asciutta. Ilha produn fiorire di: se ne contano attualmenteche danno lavoro a ben trecento esperti e consigliori e molte locali. Qualche numero. Ce ne76 per ...

FBiasin : Il Tg1 ha appena parlato di 'sanzioni cresciute del 20% nel fine settimana'. C'è troppa gente che continua a viver… - kitta1979 : @Agenzia_Ansa Con calma, però.?? Urge più la cura, che non il vaccino coatto. - gab08b : Più si dicono cretinate sul Mes più sale lo spread. Urge tutorial per i 5 stelle .. forse anche un vaccino definiti… - Casella_Chris77 : Possibile che di fronte a un'apocalisse mondiale come il #COVID19 esperti virologi, scienziati, Governi, ecc...non… - Rokko_ch : @amoginstwit Solo se avremo sistemato il fronte della medicina territoriale con adeguate misure anticovid. Il dista… -

Ultime Notizie dalla rete : Urge vaccino Urge un vaccino contro il virus delle Task Force. Sono già otto quelle governative con 331 consulenti. E poi ci sono i casi di Toti in Liguria e di Sala a Milano LA NOTIZIA Coronavirus, i termini bellici e la guerra vera

Davvero, però, urge ridimensionare la voce di chi fatica a stare in casa ... Teoricamente siamo tutti dalla stessa parte, e il virus, finché non ci sarà un vaccino, sarà un ospite. Un triste gioco ...

Coronavirus, Italia Viva Lamezia e Catanzaro: “Urge piano strategico sanitario provinciale condiviso e decentrato per Fase 2”

Lamezia Terme – “Siamo prossimi ad una Fase 2 e come ribadito dal ministro della Salute Roberto Speranza, l’obiettivo dei prossimi mesi sarà quello di trovare un modo di convivere con il virus ...

Davvero, però, urge ridimensionare la voce di chi fatica a stare in casa ... Teoricamente siamo tutti dalla stessa parte, e il virus, finché non ci sarà un vaccino, sarà un ospite. Un triste gioco ...Lamezia Terme – “Siamo prossimi ad una Fase 2 e come ribadito dal ministro della Salute Roberto Speranza, l’obiettivo dei prossimi mesi sarà quello di trovare un modo di convivere con il virus ...