"Stufo delle accuse, trattiamo con il Governo", dice Fontana (Di venerdì 17 aprile 2020) "Credo che la riapertura della Lombardia sia una cosa complicata perché bisogna mantenere un equilibrio tra le esigenze economiche e la salute. Noi abbiamo iniziato a fare delle proposte al Governo da portare alla cabina di regia convocata per sabato dal ministro Boccia". In un'intervista a La Stampa il governatore lombardo Attilio Fontana dice che "nessuno pensa di fare il fenomeno". Però "vogliamo guardare avanti, progettare una Lombardia del futuro senza più scelte dettate dal caso", anche se si dichiara "Stufo di essere accusato di non aver fatto cose che dovevano fare altri" come, ad esempio, "procurare mascherine o difese sanitarie". E sulle lamentele del sindaco Sala che accusa la Regione di non aver fatto tamponi e previsto di partire da Milano con i test sierologici, Fontana ribatte:

