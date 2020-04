Meteo, le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare: maltempo dalla prossima settimana, tornano le piogge (Di venerdì 17 aprile 2020) Dopo due settimane di anticiclone prevalente, che ha garantito per buona parte del tempo condizioni di stabilità, la prossima settima sarà caratterizzata dal maltempo, con il ritorno delle piogge soprattutto al Centro-Sud. Ecco la tendenza mensile del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 20 aprile al 17 maggio. 20 – 26 Aprile 2020 Per la fine del mese la presenza di una vasta area anticiclonica di blocco sul Nord Atlantico comporterà lo scorrimento di una serie di impulsi perturbati dal Medio Atlantico verso il Mediterraneo. Le precipitazioni assumeranno dei massimi localizzabili al Centro-Sud, mentre rimarranno sotto media al Nord. Il campo termico mostra valori in linea con la media del periodo, ad eccezione delle aree adriatiche dove risulteranno leggermente al di sotto. 27 Aprile – 03 Maggio 2020 Continua la persistenza ... Leggi su meteoweb.eu Meteo Roma : previsioni per il weekend

