Materazzi svela: “Dopo Inter-Barcellona le diedi a Balotelli” (Di venerdì 17 aprile 2020) Il retroscena di Marco Materazzi su Inter-Barcellona: “Ecco perché le diedi a Balotelli”. ROMA – In diretta social con lo chef Davide Oldani, Marco Materazzi ha raccontato un retroscena sul famoso Inter-Barcellona del 2010: “Io a Mario voglio bene – ha detto l’ex difensore – ma una volta nella famosa partita della maglietta gettata a terra gliele ho date perché se le era proprio meritate“. Il retroscena di Marco Materazzi Marco Materazzi è entrato nei dettagli di quella giornata: “Già durante il tragitto per andare allo stadio ci disse che sarebbe entrato e avrebbe giocato male. A quel punto gliele promisi. Quando entrò, fece un’azione tirando fuori anziché andare in contropiede. C’era Milito in panchina che lo voleva ammazzare. Noi credevamo in lui, fece tanti gol con i ... Leggi su newsmondo Materazzi svela cosa ha detto a Zidane prima della testata nella finale dei Mondiali 2006

