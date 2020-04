Lucia Azzolina annuncia che in classe non si torna ma ci saranno i 5 in pagella (Di venerdì 17 aprile 2020) La ministra della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina annuncia in un’intervista al Corriere della Sera realizzata da Gianna Fregonara che la scuola non riaprirà durante quest’anno scolastico e che in pagella ci saranno anche i 5. Poi boccia l’idea del sottosegretario all’Istruzione Giuseppe De Cristofaro dell’esame di maturità in classe da soli: Si può immaginare di anticipare a maggio la riapertura delle scuole? «Il governo a giorni prenderà una decisione. Ma con l’attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio. Significherebbe far muovere ogni giorno oltre 8 milioni di studenti». Riaprire dove il virus non c’è quasi più? O mandare in classe i maturandi? «Scegliere di seguire un principio di cautela, come consigliato dalla ... Leggi su nextquotidiano Sabina Guzzanti e Lucia Azzolina - botta e risposta : "La ministra mi imita" - "Tu sei inimitabile"

