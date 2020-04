“Il virus non scomparirà a maggio”, spiega Rezza (Iss), “Fase 2 sarà comunque a rischio” (Di venerdì 17 aprile 2020) “Non raggiungeremo casi zero a maggio, il virus probabilmente continuerà a circolare, anche se a bassa intensità. Non abbiamo raggiunto un vero e proprio picco, non c’è una massa di popolazione che si è infettata sufficiente. Abbiamo solo abbattuto i contagi con il ‘lockdown’, ma la popolazione rimane ampiamente suscettibile e quello che è successo due mesi fa potrebbe riaccadere se non stiamo attenti”. “Il virus non sta scomparendo, ma decresce” Con la consueta flemma e precisione, stamane il direttore delle Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), Giovane Rezza è intervenuto nella quotidiana conferenza stampa, spiegando che “Vediamo che c’è un trend alla decrescita nel numero dei casi se presentati per data di comparsa dei sintomi, ma il ... Leggi su italiasera Coronavirus - Zaia : “Il lockdown non esiste più - noi siamo pronti per la ripartenza”

"Non raggiungeremo casi zero a maggio, il virus probabilmente continuerà a circolare, anche se a bassa intensità. Non abbiamo raggiunto un vero e proprio picco, non c'è una massa di popolazione che si è infettata sufficiente. Abbiamo solo abbattuto i contagi con il 'lockdown', ma la popolazione rimane ampiamente suscettibile e quello che è successo due mesi fa potrebbe riaccadere se non stiamo attenti". "Il virus non sta scomparendo, ma decresce" Con la consueta flemma e precisione, stamane il direttore delle Malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Giovane Rezza è intervenuto nella quotidiana conferenza stampa, spiegando che "Vediamo che c'è un trend alla decrescita nel numero dei casi se presentati per data di comparsa dei sintomi, ma il ...

