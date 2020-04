Coronavirus, Al Bano in lacrime: “E’ un grave lutto” (Di venerdì 17 aprile 2020) Un terribile lutto ha colpito Al Bano Carrisi in piena emergenza Coronavirus. Il cantante ha rivelato a I Lunatici di aver perso un suo carissimo amico, risultato positivo a Covid-19: “Mi ha fatto piangere perdere un amico, detto Mariano. È andato in clinica per vedere come stava la sua prostata, si è beccato questo virus e ci ha lasciato la vita”, ha dichiarato il cantante, aggiungendo anche che Mariano, quando Romina Power rimase incinta della loro prima figlia, gli consigliò di sposarla. (Continua...) Al Bano sta trascorrendo la quarantena nella sua tenuta a Cellino San Marco e purtroppo anche lui – così come molti altri vip e persone comuni – ha perso una persona a lui cara risultata positiva al Coronavirus. Al Bano Carrisi L’uomo, di nome Mariano, è stato uno degli amici più intimi di Al Bano ... Leggi su howtodofor Lutto per Al Bano : ancora coronavirus. Il cantante sotto choc per la perdita inaspettata

