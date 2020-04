Buffagni a TPI | “Il M5S resta fermo sul no al Mes Lombardia? Quel modello ha fallito”

Leggi su tpi

(Di venerdì 17 aprile 2020): “Il M5Ssul no al Mes. Ilha fallito” Dopo le polemiche scatenate tra M5S e alleati di coalizione sul Mes e sul ruolo dell’Italia in Europa, il Movimento torna a tuonare contro la Regione, sulla gestione dell’emergenza sanitaria e sui rapporti tra Stato e Regione. TPI ha intervistato Stefano, viceministro dello Sviluppo economico in quota Movimento 5 Stelle.Onorevole, ha definito il Mes un “cappio al collo”: in che modo l’Italia potrebbe soffrire a seguito di un eventuale utilizzo dei fondi?li che arriverebbero dal Mes non sono soldi regalati. Continueremmo ad accumulare debito che verrebbe dato in cambio di alcuni limiti e, se non vuoi subirli, devi cambiare i trattati. Cosa che, ovviamente, non si può fare dall’oggi al domani. Non credo che si tratti dello ...