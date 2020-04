Bari, picchia la compagna in strada e il video finisce online: arrestato. Lei non aveva denunciato VIDEO (Di venerdì 17 aprile 2020) Bari. È stato arrestato dai poliziotti della questura di Bari il 45enne, pregiudicato da poco uscito dai domiciliari, che la sera della vigilia di Pasqua aveva picchiato la compagna 23enne in strada. La violenta aggressione era stata ripresa in un video che, in poco tempo, aveva fatto il giro del web. La giovane non aveva denunciato: “È solo un attacco di gelosia” aveva picchiato la convivente 23enne in strada. Il video di quella terribile violenze, girato da un balcone, era diventato virale nella sua crudezza attraverso la nostra pagina Facebook. Ora l’uomo, un pregiudicato barese di 45 anni, da poco uscito dagli arresti domiciliari e sottoposto ad obbligo di dimora, è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Bari su richiesta della Procura. Gli agenti lo hanno rintracciato ... Leggi su limemagazine.eu Bari - picchia la compagna in strada e il video finisce online : arrestato. Lei non aveva denunciato

