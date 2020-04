Alba Parietti si lascia andare alla nostalgia:”Mi sento parte di voi” (Di venerdì 17 aprile 2020) Alba Parietti, sul suo profilo Instagram, con grande emozione, ha caricato un video e delle foto che immortalano la sua carriera televisiva. Alba Parietti (fonte da Instagram @AlbaParietti)Ciò che è certo è che la Parietti ha avuto una lunga carriera televisa che si è divisa tra la conduzione di programmi e il supporto come showgirl. La sua presenza nel piccolo schermo è stata al top, tanto che era sempre richiesta da tantissime trasmissioni. Come lei stessa ha raccontato più volte le due aziende nostrane Rai e Mediaset avrebbero fatto carte false per averla nei loro programmi. Così la donna ha voluto ripercorrere questo lungo percorso televisivo attraverso dei video e delle foto che ha caricato su Instagram. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – LUTTO PER Alba Parietti, LO SFOGO:”SMETTETELA DI ... Leggi su chenews Alba Parietti ospite di #VFQuarantineStories

Un gravissimo lutto ha colpito Alba Parietti - il duro sfogo : “Smettetela di minimizzare - è vergognoso farlo”

Coronavirus - Alba Parietti in lutto : “Ho assistito ogni giorno alla sua agonia - se ne è andato in solitudine - senza carezze” (Di venerdì 17 aprile 2020), sul suo profilo Instagram, con grande emozione, ha caricato un video e delle foto che immortalano la sua carriera televisiva.(fonte da Instagram @)Ciò che è certo è che laha avuto una lunga carriera televisa che si è divisa tra la conduzione di programmi e il supporto come showgirl. La sua presenza nel piccolo schermo è stata al top, tanto che era sempre richiesta da tantissime trasmissioni. Come lei stessa ha raccontato più volte le due aziende nostrane Rai e Mediaset avrebbero fatto carte false per averla nei loro programmi. Così la donna ha voluto ripercorrere questo lungo percorso televisivo attraverso dei video e delle foto che ha caricato su Instagram. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – LUTTO PER, LO SFOGO:”SMETTETELA DI ...

Ileniasa25 : RT @see_lallero: 17 aprile 2019. Oggi ma un anno fa. Barbara D'Urso e Alba Parietti hanno stretto amicizia. Da 'Live Non è la d'urso' -… - see_lallero : 17 aprile 2019. Oggi ma un anno fa. Barbara D'Urso e Alba Parietti hanno stretto amicizia. Da 'Live Non è la d'u… - comicsiringo : @outofnecessity_ Non trovo più il còrso di diziòne di Alba Pariètti - ernestocapasso : @vfeltri Equivale a sentire parlare Alba Parietti di politica ???? - vincycernic95 : Alla luce delle ultime uscite televisive un breve cast per il #GFVIP Enzo Miccio Vera Gemma Mamma Favoloso Army e… -