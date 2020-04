Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 16 APRILEORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA PISANA. VEDIAMO LE ALTRE NOTIZIE SULLA FERROVIA-LIDO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, FINO AL 19 APRILE LA CIRCONE È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO E VICEVERSA. IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE LINEE BUS ORDINARIE 06, 061 E 064. RICORDIAMO CHE, VISTA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS, AL MOMENTO È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ. A QUESTO PROPOSITO CELLENO, IN PROVINCIA DI VITERBO, È ZONA ROSSA. I BUS COTRAL NON ...