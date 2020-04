Una Vita: arriva il salto temporale di 10 anni. 9 new entry nel cast (Di giovedì 16 aprile 2020) Una Vita - Le New entry E’ tempo di cambiamenti a calle Acacias. Com’è successo questa settimana con Il Segreto, a partire dal prossimo martedì, 21 aprile 2020, le vicende di Una Vita verranno caratterizzate da un salto temporale di 10 anni che cambierà, in parte, la Vita del quartiere che i telespettatori hanno imparato a conoscere, ogni pomeriggio, su Canale 5. IneVitabilmente, il pubblico dovrà quindi familiarizzare con 9 nuovi personaggi, destinati a creare un importante scossone nella telenovela iberica. Una Vita, anticipazioni: i nuovi personaggi Le nuove storie di Acacias 38 saranno ambientate nel 1913, a dieci anni esatti dalla morte di Celia Alvarez Hermoso (Ines Aldea): mentre Ramon Palacios (Juanma Navas) sarà rinchiuso in carcere perché accusato del delitto della donna, Felipe (Marc Parejo) non avrà mai superato la ... Leggi su davidemaggio Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare è la lezione di vita di Luis Sepulveda

Anticipazione Una Vita - Telmo ingannato : che fine fa Ursula

